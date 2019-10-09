В Адыгее будут судить виновницу ДТП с тепловозом

В Адыгее завершили расследование аварии, в которой автомобиль столкнулся с поездом

Вечером 27 января на железнодорожном переезде в Майкопе Lada Vesta врезалась в поезд. В результате три пассажира легковушки получили травмы разной степени тяжести, в том числе и тяжкий вред здоровью.

Виновницей ДТП назвали водителя автомобиля — 24-летнюю жительницу поселка Краснооктябрьского. На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что девушка не убедилась в безопасности маневра и в отсутствие приближающегося поезда стала переезжать пути на красный сигнал светофора, после чего произошло столкновение с тепловозом.

Расследование дела завершено, и с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до трех лет, сообщили 9 октября в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.