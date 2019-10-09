В Сочи будут судить застройщика за хищение 370 млн рублей

В Сочи президента строительной компании обвинили в мошенничестве при строительстве домов на берегу моря

По версии следствия, президент строительной компании вместе с сообщниками, в том числе из числа близких родственников, с 2014 по 2018 год организовал незаконное строительство на участке на берегу моря по улице Белорусской. Предприниматель продал 78 квартир в жилом доме их трех литеров. Ущерб превысил 370 млн рублей.

Президент компании строил дом без документов, поэтому благодаря прокуратуре сейчас начался снос зданий. Пять родственников мужчины объявили в международный розыск. На имущество всех злоумышленников наложили арест на сумму, превышающую ущерб. Части потерпевших уже возместили ущерб.

Застройщика заключили под стражу, его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.