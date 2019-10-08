В центре Краснодара временно отключат светофоры и ограничат движение транспорта

В Краснодаре в октябре отключат светофоры на улице Северной и ограничат движение машин на улице Гоголя

На пересечении улиц Северной и Леваневского с 11:00 9 октября до 14:00 14 октября отключат восемь светофоров. В них заменят дорожные контроллеры и установят новое оборудование.

Светофоры отключат на шесть дней, в это время водителям придется ориентироваться только на знаки. Также на участке будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Кроме того, 9 октября ограничат движение транспорта по улице Гоголя от Рашпилевской до Красноармейской из-за празднования 76-й годовщины освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара. Для участников и гостей мероприятия организуют парковку: