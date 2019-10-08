В центре Краснодара временно отключат светофоры и ограничат движение транспорта
В Краснодаре в октябре отключат светофоры на улице Северной и ограничат движение машин на улице Гоголя
На пересечении улиц Северной и Леваневского с 11:00 9 октября до 14:00 14 октября отключат восемь светофоров. В них заменят дорожные контроллеры и установят новое оборудование.
Светофоры отключат на шесть дней, в это время водителям придется ориентироваться только на знаки. Также на участке будут дежурить сотрудники ГИБДД.
Кроме того, 9 октября ограничат движение транспорта по улице Гоголя от Рашпилевской до Красноармейской из-за празднования 76-й годовщины освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара. Для участников и гостей мероприятия организуют парковку:
- по улице Гоголя от Красной до Красноармейской;
- по улице Красноармейской от Гоголя до Карасунской.
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