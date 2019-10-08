На Кубани за вымогательство задержали двоих мужчин

Полицейские вместе с ФСБ задержали в Тбилисском районе подозреваемых в вымогательстве 450 тыс. рублей

УФСБ России по Краснодарскому краю передали в полицию информацию о том, что в Тбилисском районе 39-летний местный житель и 56-летний приезжий из Динского района вымогали у мужчины 450 тыс. рублей. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали злоумышленников при передачи им части требуемой суммы в размере 150 тыс. рублей.

Мужчин заключили под стражу, против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В начале октября в Адыгее задержали двоих мужчин, которые под видом полицейских вымогали у местных жителей деньги.