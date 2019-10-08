SSD, Dualshock 5 и 4K Blu-ray. Стало известно, когда выйдет Sony PlayStation 5
Sony рассказала некоторые подробности о новой консоли PlayStation 5 и о дате ее выхода
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Компания Sony объявила о том, что приставки следующего поколения PlayStation 5 поступят в продажу к рождественскому сезону 2020 года. Пока неизвестно, как будет выглядеть консоль и контроллер к ней, однако генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан уже рассказал некоторые подробности о приставке.
Теперь все данные будут записывать на SSD-диск, а не на HDD. Это увеличит скорость установки и запуска игр, а также уменьшит объем, который они занимают на диске.
Новая приставка позволит гибко настраивать процесс установки игр. Также в PlayStation 5 останется оптический привод, а игры будут продавать на дисках объемом 100 гигабайт. Кроме того, в продаже будут 4K Blu-ray-диски.
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Кроме того, с новой консолью начнут продавать новый контроллер. Предположительно, его назовут Dualshock 5, он станет тяжелее из-за увеличенного объема аккумулятора. Разработчики обещают новую систему вибрации, которая позволит чувствовать разницу между песком и грязью, льдом и обычной землей. Также в контроллеры добавят «адаптивное нажатие» курков R2 и L2 [большие кнопки под указательными пальцами игрока — Юга.ру]. При нажатии кнопок можно будет почувствовать, например, натягивание тетивы лука.
На прототипе контроллера от PlayStation 5 журналисты заметили небольшое отверстие, однако пока неизвестно, зачем оно. Предполагается, что там может быть микрофон для голосового помощника, пишет Meduza.
Интерфейс главного меню приставки тоже изменится. По задумке Sony, игроки должны знать о том, что происходит в играх, даже не запуская их.
PlayStation — серия стационарных и портативных консолей от японской корпорации Sony. Первая приставка вышла на рынок 3 декабря 1994 года, последняя, под названием «PlayStation 4», — 15 ноября 2013 года. На начало 2019 года по всему миру продали 91,6 млн консолей «PlayStation 4» и 876 млн игр для них.
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