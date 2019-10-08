SSD, Dualshock 5 и 4K Blu-ray. Стало известно, когда выйдет Sony PlayStation 5

Sony рассказала некоторые подробности о новой консоли PlayStation 5 и о дате ее выхода

Компания Sony объявила о том, что приставки следующего поколения PlayStation 5 поступят в продажу к рождественскому сезону 2020 года. Пока неизвестно, как будет выглядеть консоль и контроллер к ней, однако генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан уже рассказал некоторые подробности о приставке.

Теперь все данные будут записывать на SSD-диск, а не на HDD. Это увеличит скорость установки и запуска игр, а также уменьшит объем, который они занимают на диске.

Новая приставка позволит гибко настраивать процесс установки игр. Также в PlayStation 5 останется оптический привод, а игры будут продавать на дисках объемом 100 гигабайт. Кроме того, в продаже будут 4K Blu-ray-диски.