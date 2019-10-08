МТС запустила комплексную онлайн-подготовку школьников к ОГЭ и ЕГЭ

Компания МТС в октябре объявила о запуске на своей образовательной онлайн-платформе Smart University курсов по всем основным базовым предметам для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Курсы по математике запустили на платформе в декабре 2018 года, позже там появились курсы по английскому, а 8 октября компания объявила о запуске курсов по русскому языку. Таким образом, теперь подготовка к ОГЭ и ЕГЭ на Smart University доступна в полном объеме по основным базовым предметам.

Образовательные курсы Smart University — это занятия в формате один на один с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от учебной дисциплины программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.



Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель диагностирует текущий уровень знаний пользователя, и на основании полученных данных специальная программа формирует персональный план обучения и считает, сколько уроков нужно для достижения цели. В дальнейшем стоимость одного урока составит от 824 рублей.

«Эффективность программы Smart University уже доказана результатами учеников первого набора: средний балл сдававших ЕГЭ по математике и английскому в прошлом учебном году составил 83 балла. Более 36%, сдавших ЕГЭ по математике, вошли в 6% лучших учеников по результатам в России», — рассказал руководитель проекта Smart University в МТС Ярослав Смирнов.