Медицинский центр «Анадолу» разработал программы для раннего диагностирования болезней

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Медицинский центр «Анадолу» подготовил программы обследования, занимающие один-два дня. Это позволит центру, расположенному в пригороде Стамбула, предлагать услуги клиентам из России

В медцентре «Анадолу» диагностикой занимается специальный отдел, ведущий чек-ап программы. В нем клиент может пройти обследование за один день в одном отделении, сообщила пресс-служба центра.

Чек-ап — комплекс исследований и консультация специалистов. Его программа зависит от пола, возраста и имеющихся жалоб. В результате обследования клиент получает подробное описание состояния здоровья и рекомендации врачей по лечению и профилактике заболеваний, питанию и физической активности. Цель таких проверок — вовремя установленный диагноз. В практике «Анадолу» чек-ап помогал выявить на ранней стадии онкологию у людей, которые на первый взгляд здоровы, в результате они могли начать лечение вовремя.

Диагноз — рак:

«Анадолу» готовит чек-апы, специализируя их под образ жизни клиента. Так, например, бизнесмену будет предложен стресс-тест, тогда как аллергика протестируют на аллергены. К предложенной программе клиент может добавлять любые дополнительные параметры со скидкой 20%. Также «Анадолу» проводит корпоративные обследования для крупных компаний и сотрудничает со страховыми компаниями, чтобы пациенты могли пройти чек-ап по страховке.

Медцентр «Анадолу» не оказывает услуг на территории РФ и является аффилиатом госпиталя имени Джонса Хопкинса (США), входящего в топ-3 центров для медицинского туризма.

В Краснодаре бесплатную консультацию можно получить на улице Северной, 326, офис 821. Подробная информация о центре — на сайте www.anadolumedicalcenter.ru.

Здравоохранение Медицина Турция

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