Медицинский центр «Анадолу» разработал программы для раннего диагностирования болезней

В медцентре «Анадолу» диагностикой занимается специальный отдел, ведущий чек-ап программы. В нем клиент может пройти обследование за один день в одном отделении, сообщила пресс-служба центра.

Чек-ап — комплекс исследований и консультация специалистов. Его программа зависит от пола, возраста и имеющихся жалоб. В результате обследования клиент получает подробное описание состояния здоровья и рекомендации врачей по лечению и профилактике заболеваний, питанию и физической активности. Цель таких проверок — вовремя установленный диагноз. В практике «Анадолу» чек-ап помогал выявить на ранней стадии онкологию у людей, которые на первый взгляд здоровы, в результате они могли начать лечение вовремя.