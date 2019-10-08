Страховой дом ВСК рассказал о техниках работы с клиентами на конференции Центробанка

Конференция Центрального банка РФ «Практики клиентоцентричности для долгосрочного роста страховых компаний» состоялась 24 сентября в офисе Московской биржи.

Конференцию устроили для обмена практиками по улучшению клиентского сервиса и внедрению лучших из них в страховом секторе, а также чтобы участники мероприятия смогли поделиться опытом измерения удовлетворенности клиентов, а регулятор — рекомендациями для рынка финансовых услуг по улучшению клиентского опыта, а также снижения количества жалоб от потребителей, в том числе направленных в Банк России.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК Ольга Сорокина представила на конференции презентацию по теме «Построение клиентоориентированного подхода к сервису: опыт ВСК». Она рассказала о влиянии клиентского сервиса на долгосрочные бизнес-показатели ВСК и клиентоцентричной модели клиентского сервиса компании, в которую входит система работы с обращениями клиентов, система контроля качества обслуживания, система непрерывных улучшений, экосистема для клиента, а также управление жизненным циклом клиента.

«Эта конференция стала знаковой для страховой отрасли и показывает всю важность клиентоориентированного подхода в финансовом секторе, а также внимание, которое уделяет регулятор работе с потребителями страховых услуг. На протяжении почти 13-летней истории компании предоставление качественного клиентского сервиса и лояльность потребителей страховых услуг была и остается одной из главных стратегических задач ВСК», — сказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК Ольга Сорокина.