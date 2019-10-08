Страховой дом ВСК рассказал о техниках работы с клиентами на конференции Центробанка
Представитель Страхового дома ВСК выступила на конференции Центробанка «Практики клиентоцентричности для долгосрочного роста страховых компаний»
Конференция Центрального банка РФ «Практики клиентоцентричности для долгосрочного роста страховых компаний» состоялась 24 сентября в офисе Московской биржи.
Конференцию устроили для обмена практиками по улучшению клиентского сервиса и внедрению лучших из них в страховом секторе, а также чтобы участники мероприятия смогли поделиться опытом измерения удовлетворенности клиентов, а регулятор — рекомендациями для рынка финансовых услуг по улучшению клиентского опыта, а также снижения количества жалоб от потребителей, в том числе направленных в Банк России.
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК Ольга Сорокина представила на конференции презентацию по теме «Построение клиентоориентированного подхода к сервису: опыт ВСК». Она рассказала о влиянии клиентского сервиса на долгосрочные бизнес-показатели ВСК и клиентоцентричной модели клиентского сервиса компании, в которую входит система работы с обращениями клиентов, система контроля качества обслуживания, система непрерывных улучшений, экосистема для клиента, а также управление жизненным циклом клиента.
«Эта конференция стала знаковой для страховой отрасли и показывает всю важность клиентоориентированного подхода в финансовом секторе, а также внимание, которое уделяет регулятор работе с потребителями страховых услуг. На протяжении почти 13-летней истории компании предоставление качественного клиентского сервиса и лояльность потребителей страховых услуг была и остается одной из главных стратегических задач ВСК», — сказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК Ольга Сорокина.
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