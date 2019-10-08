Страховой компании ВСК присвоили кредитный рейтинг АA(RU), прогноз «Стабильный»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в октябре присвоило Страховому дому ВСК кредитный рейтинг АА(RU), прогноз «Стабильный»
«Кредитный рейтинг ВСК определяется сильными бизнес- и финансовым профилем при соответствующем качестве управления. Позитивными факторами оценки являются прочные позиции компании на рынке и сильные операционные показатели», — прокомментировали 7 октября в пресс-службе ВСК.
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ВСК возглавляет крупную страховую группу в России, занявшую шестое место по величине страховых премий по итогам 2018 года. Помимо головной компании, группа ВСК включает в себя несколько страховых компаний, в том числе страховщика жизни ООО «ВСК — Линия жизни». Региональная сеть группы насчитывает 89 филиалов.
Бизнес-профиль компании определен прочными рыночными позициями и сильными операционными показателями.
По данным за 2018 год рыночная доля САО «ВСК» превысила 6%. Наиболее сильные позиции компания занимает в сегменте автокаско (входит в топ-3, владея 12% доли рынка). В сегментах дополнительного медицинского страхования, страхования имущества юридических лиц, ОСАГО и прочих видов страхования ВСК входит в топ-10 компаний на российском страховом рынке.
«Также ВСК обладает широкой географией портфеля физических лиц и высокой диверсификацией клиентской базы и каналов продаж. АКРА обращает внимание на способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц», — отметили в ВСК.
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Оценка операционных показателей основана на данных прогноза деятельности САО «ВСК». Комбинированный коэффициент по итогам 2018 года составил 0,92. В будущем ожидается его значение на уровне не выше 0,94. На протяжении последних двух лет темпы роста страховых премий САО «ВСК» опережали рынок. АКРА ожидает, что компания способна сохранить темпы роста на уровне не ниже среднерыночных.
Сильная оценка финансового профиля обусловлена высокими оценками достаточности капитала, качества активов и ликвидности. Также позитивно оцениваются опыт и структура менеджмента. «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев.
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале на основе методологии присвоения кредитных рейтингов страховым организациям для РФ, а также основных понятий, используемых АКРА в рейтинговой деятельности.
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«Оценка Агентства отражает как отлаженные операционные процессы и прочные позиции на рынке, так и профессионализм всей команды ВСК. Это очередное подтверждение высокой финансовой устойчивости и надежности компании, а также уровня доверия наших клиентов и партнеров», — заключил председатель совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.
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