Страховой компании ВСК присвоили кредитный рейтинг АA(RU), прогноз «Стабильный»

«Кредитный рейтинг ВСК определяется сильными бизнес- и финансовым профилем при соответствующем качестве управления. Позитивными факторами оценки являются прочные позиции компании на рынке и сильные операционные показатели», — прокомментировали 7 октября в пресс-службе ВСК.

ВСК возглавляет крупную страховую группу в России, занявшую шестое место по величине страховых премий по итогам 2018 года. Помимо головной компании, группа ВСК включает в себя несколько страховых компаний, в том числе страховщика жизни ООО «ВСК — Линия жизни». Региональная сеть группы насчитывает 89 филиалов.

Бизнес-профиль компании определен прочными рыночными позициями и сильными операционными показателями.

По данным за 2018 год рыночная доля САО «ВСК» превысила 6%. Наиболее сильные позиции компания занимает в сегменте автокаско (входит в топ-3, владея 12% доли рынка). В сегментах дополнительного медицинского страхования, страхования имущества юридических лиц, ОСАГО и прочих видов страхования ВСК входит в топ-10 компаний на российском страховом рынке.

«Также ВСК обладает широкой географией портфеля физических лиц и высокой диверсификацией клиентской базы и каналов продаж. АКРА обращает внимание на способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц», — отметили в ВСК.