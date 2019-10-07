Руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Кубани платил зарплату фиктивно устроенной жене

Против руководителя Центра патриотического воспитания молодежи Кубани возбудили уголовное дело за хищение 290 тыс. рублей из бюджета

Прокуратура во время проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции установила, что руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Кубани заключил со своей женой трудовой договор. Ее приняли на должность главного специалиста отдела обеспечения организации деятельности учреждения.

У женщины не было соответствующего высшего образования, трудовые функции с разрешения мужа она не выполняла. При этом мужчина контролировал учет ее рабочего времени в табелях и платил ей зарплату. Ущерб бюджету Краснодарского края превысил 290 тыс. рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием своего служебного положения). Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет, сообщили 7 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Еще один похожий случай произошел в Горячем Ключе. Там директор школы фиктивно устроила на работу знакомую и три года получала за нее зарплату.