Брюховецкий район отметил 95-летие

На празднике устроили выставки, фотозоны, велопробег, мотомарш с участием байк-клуба «Ночные волки», фестиваль автозвука, концерты и хореографические номера. Для жителей района провели турниры по футболу, баскетболу и волейболу, мастер-классы по разным профессиям. Праздник завершился вручением почетных званий и фейерверком.

В связи с 95-летием пресс-служба муниципалитета подвела итоги развития района. За последние семь лет бюджет Брюховецкого района вырос с 700 млн рублей до 1 млрд рублей.

В 2019 году по валовому производству молока район сохранил место в топ-5 по краю: брюховецкие предприятия произвели 41,6 тыс. тонн — на 8% больше показателей того же периода прошлого года. По валовому сбору пшеницы район входит в тройку лидеров седьмой год; в 2019-м урожай составил 311 тыс. тонн на площади 42 тыс. га. Как сообщали ранее Юга.ру, район стал первым по урожайности пшеницы в центральной природно-климатической зоне Краснодарского края.