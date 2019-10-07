Брюховецкий район отметил 95-летие
В Брюховецком районе 5 и 6 октября отпраздновали 95-летие со дня образования
На празднике устроили выставки, фотозоны, велопробег, мотомарш с участием байк-клуба «Ночные волки», фестиваль автозвука, концерты и хореографические номера. Для жителей района провели турниры по футболу, баскетболу и волейболу, мастер-классы по разным профессиям. Праздник завершился вручением почетных званий и фейерверком.
В связи с 95-летием пресс-служба муниципалитета подвела итоги развития района. За последние семь лет бюджет Брюховецкого района вырос с 700 млн рублей до 1 млрд рублей.
В 2019 году по валовому производству молока район сохранил место в топ-5 по краю: брюховецкие предприятия произвели 41,6 тыс. тонн — на 8% больше показателей того же периода прошлого года. По валовому сбору пшеницы район входит в тройку лидеров седьмой год; в 2019-м урожай составил 311 тыс. тонн на площади 42 тыс. га. Как сообщали ранее Юга.ру, район стал первым по урожайности пшеницы в центральной природно-климатической зоне Краснодарского края.
Аграрии Брюховецкого района занялись переоснащением технопарка и приобрели новые энерго- и ресурсосберегающие машины. В 2019 году предприятия района купили более 60 единиц техники на сумму около 160 млн рублей.
Ожидается, что немецкая логистическая компания Rhenus построит в Брюховецком районе свой центр, где будут храниться минеральные удобрения и семена. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 850 млн рублей. Запуск центра откроет около 100 рабочих мест.
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