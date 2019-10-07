В Краснодаре запустят новый трамвайный маршрут

В Краснодаре с 18 октября заработает новый трамвайный маршрут — № 1

Новый маршрут будет ходить от конечной остановки «Улица Декабристов» до железнодорожного вокзала Краснодар-1. Маршрут разработали на основе анализа пассажиропотока — по самому загруженному участку, в дополнение к тем трамваям, которые там уже ходят. Работать на маршруте будут и новые вагоны, которые летом начали поступать в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронина, в часы пик от улицы Декабристов уходят сильно переполненные вагоны, люди выстраиваются в очередь на трамваи. В центр города едут и жители Восточно-Кругликовского микрорайона, а также гости стадиона и парка «Краснодар». Существующих маршрутов стало недостаточно, поэтому власти решили ввести новый трамвайный маршрут — № 1.

При выборе маршрута в мэрии Краснодара проанализировали самые востребованные остановки, ими стали:

«КубГТУ»;

«Чистяковская роща»;

«улица Гаврилова (выход к вокзалу Краснодар-2)»;

«Торговый комплекс "Центр города"»;

«Кооперативный рынок».