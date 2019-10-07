В Краснодаре запустят новый трамвайный маршрут

Краснодарский край

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В Краснодаре с 18 октября заработает новый трамвайный маршрут — № 1

Новый маршрут будет ходить от конечной остановки «Улица Декабристов» до железнодорожного вокзала Краснодар-1. Маршрут разработали на основе анализа пассажиропотока — по самому загруженному участку, в дополнение к тем трамваям, которые там уже ходят. Работать на маршруте будут и новые вагоны, которые летом начали поступать в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

Смотрите фоторепортаж:

По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронина, в часы пик от улицы Декабристов уходят сильно переполненные вагоны, люди выстраиваются в очередь на трамваи. В центр города едут и жители Восточно-Кругликовского микрорайона, а также гости стадиона и парка «Краснодар». Существующих маршрутов стало недостаточно, поэтому власти решили ввести новый трамвайный маршрут — № 1.

При выборе маршрута в мэрии Краснодара проанализировали самые востребованные остановки, ими стали:

  • «КубГТУ»;
  • «Чистяковская роща»;
  • «улица Гаврилова (выход к вокзалу Краснодар-2)»;
  • «Торговый комплекс "Центр города"»;
  • «Кооперативный рынок».

Новый маршрут запустят 18 октября от улицы Декабристов по Достоевского, Красных Зорь, Островского, Клинической, Колхозной, Офицерской, Коммунаров и Гоголя до ж/д вокзала Краснодар-1.

Первый трамвай от конечной на Декабристов будет стартовать в 5:47. Последний вагон будет возвращаться в Восточное трамвайное депо в 23:16. По будням на маршруте будут работать девять вагонов, в выходные и праздничные дни — шесть. Средний интервал движения составит 10 минут, сообщили в пресс-службе администрации города.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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