В Краснодаре дотла сгорел автобус
В Краснодаре утром 7 октября сгорел пассажирский автобус
Сообщение о возгорании пассажирского автобуса на Ейском шоссе поступило спасателям в 9:52. Уже в 10:23 пожарные потушили огонь на площади 20 кв. метров.
В салоне автобуса не было людей, поэтому никто не пострадал. На месте работали две пожарных машины и шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Это не первый случай за последние месяцы, когда в Краснодаре загорается автобус. Так, 6 сентября на бульваре Интернациональном в поселке Калинино сгорел автобус. 14 августа на трассе в районе Геленджика сгорел рейсовый автобус Архипо-Осиповка — Таганрог.
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