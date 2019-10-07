Под Анапой к концу года откроют новую спортплощадку

Спортивный объект площадью 22 на 50 метров строят на условиях софинансирования с краевым бюджетом. На площадке уложат прорезиненное покрытие, установят тренажеры и сделают освещение. Уже полностью готово и забетонировано основание, рабочие устанавливают стойки ограждения — его высота составит 4 метра.

Спортплощадка будет предназначена для соревнований по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Также на ней оборудуют воркаут-площадку.