Под Анапой к концу года откроют новую спортплощадку
В анапской станице Благовещенской идет строительство многофункциональной спортплощадки
Спортивный объект площадью 22 на 50 метров строят на условиях софинансирования с краевым бюджетом. На площадке уложат прорезиненное покрытие, установят тренажеры и сделают освещение. Уже полностью готово и забетонировано основание, рабочие устанавливают стойки ограждения — его высота составит 4 метра.
Спортплощадка будет предназначена для соревнований по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Также на ней оборудуют воркаут-площадку.
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«Люди должны круглый год заниматься спортом, здоровье нации — наша первоочередная задача. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Анапы Юрий Поляков ставят задачу увеличивать количество спортобъектов. И мы ее выполняем», — сказал заместитель главы Анапы Валерий Плотников.
За новой площадкой закрепят спортивного инструктора, который займется организацией соревнований. Кроме того, на площадке смогут заниматься ученики школы и посетители дома культуры, расположенных неподалеку.
Строительные работы идут в соответствии с графиком. Планируется, что многофункциональную спортплощадку для жителей Благовещенской откроют в декабре, к Новому году, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
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