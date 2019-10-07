В горах Адыгеи устроят праздник черкесской тыквы

Адыгея

Распечатать

На водопадах Руфабго в Майкопском районе Адыгеи 12 октября организуют традиционный праздник «Золотая осень», посвященный черкесской тыкве

Председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов рассказал, что на площади туробъекта организуют национальные подворья с разными видами тыкв, предметами быта адыгов, выставку-ярмарку осенних даров от местных сельхозпроизводителей.

Смотрите также:

Аграрии из разных районов республики привезут с собой недавно собранный урожай тыкв. По итогам конкурсов жюри назовет победителей в номинациях: «Самый крупный урожай», «Оригинально оформленная тыква» и «Самая большая тыква».

Также во время праздника воссоздадут старинные рецепты приготовления тыквы и представят разнообразные блюда, попробовать которые смогут все желающие.

«Для гостей организуют дегустацию более десятка блюд из тыквы: острый щипс из тыквы, сладкий пирог, тыквенная каша с просом, варенье в тыкве, джем и глинтвейн, 20 запеченных фаршированных тыкв и даже тыквенные пирожные», — рассказали в республиканском комитете по туризму и курортам.

Программа мероприятия включает в себя выступления историков и этнографов, которые расскажут о национальных особенностях приготовления тыквы. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы.

Еда Кулинария Курорты и туризм Майкоп Праздники Продукты питания Сельское хозяйство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре дотла сгорел автобус
В горах Адыгеи устроят праздник черкесской тыквы
Два человека насмерть отравились на сахарном заводе Кубани
В Адыгее выбрали лучшего черкесского всадника
На Кубани объявили экстренное предупреждение о непогоде
Матч «Краснодар» — «Спартак» стал самым посещаемым в 12-м туре РПЛ

Лента новостей

Два человека насмерть отравились на сахарном заводе Кубани

Статьи

«Пятёрочка» начала масштабный редизайн магазинов

Вот как они теперь выглядят изнутри

В горах Адыгеи устроят праздник черкесской тыквы

В октябре в Майкопском районе пройдет фестиваль «Золотая осень»

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале