В горах Адыгеи устроят праздник черкесской тыквы

Председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов рассказал, что на площади туробъекта организуют национальные подворья с разными видами тыкв, предметами быта адыгов, выставку-ярмарку осенних даров от местных сельхозпроизводителей.

Аграрии из разных районов республики привезут с собой недавно собранный урожай тыкв. По итогам конкурсов жюри назовет победителей в номинациях: «Самый крупный урожай», «Оригинально оформленная тыква» и «Самая большая тыква».



Также во время праздника воссоздадут старинные рецепты приготовления тыквы и представят разнообразные блюда, попробовать которые смогут все желающие.

«Для гостей организуют дегустацию более десятка блюд из тыквы: острый щипс из тыквы, сладкий пирог, тыквенная каша с просом, варенье в тыкве, джем и глинтвейн, 20 запеченных фаршированных тыкв и даже тыквенные пирожные», — рассказали в республиканском комитете по туризму и курортам.

Программа мероприятия включает в себя выступления историков и этнографов, которые расскажут о национальных особенностях приготовления тыквы. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы.