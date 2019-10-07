Два человека насмерть отравились на сахарном заводе Кубани
В Кореновске вечером 5 октября двое рабочих погибли на сахарном заводе
На предприятии «Кореновсксахар» вечером нашли троих мужчин в бессознательном состоянии. Двое из них скончались на месте, третьего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, рабочие отравились аммиаком.
По факту смерти мужчин следственный комитет начал проверку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как писали Юга.ру, в районе Тамани 20 августа на танкере под флагом Панамы насмерть отравились двое граждан Украины.
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