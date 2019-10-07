Два человека насмерть отравились на сахарном заводе Кубани

В Кореновске вечером 5 октября двое рабочих погибли на сахарном заводе

На предприятии «Кореновсксахар» вечером нашли троих мужчин в бессознательном состоянии. Двое из них скончались на месте, третьего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, рабочие отравились аммиаком.

По факту смерти мужчин следственный комитет начал проверку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как писали Юга.ру, в районе Тамани 20 августа на танкере под флагом Панамы насмерть отравились двое граждан Украины.