На Кубани объявили экстренное предупреждение о непогоде
В Краснодарском крае 7 октября продолжает действовать экстренное предупреждение о непогоде
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе местами ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-22 м/с. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).
По данным краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 7 октября днем воздух прогреется до 18 °С.
Как писали Юга.ру, к концу выходных в Краснодарском крае синоптики прогнозировали ухудшение погоды — похолодание и дожди.
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