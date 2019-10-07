На Кубани объявили экстренное предупреждение о непогоде

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 7 октября продолжает действовать экстренное предупреждение о непогоде

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе местами ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-22 м/с. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

По данным краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 7 октября днем воздух прогреется до 18 °С.

Как писали Юга.ру, к концу выходных в Краснодарском крае синоптики прогнозировали ухудшение погоды — похолодание и дожди.

Краснодар Погода

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