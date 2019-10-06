Электросамокаты, моноколеса и гироскутеры в России отправят на велодорожки

Сейчас в ПДД нет пунктов, регламентирующих действия при дорожно-транспортных происшествиях с участием пользователей электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Если человек, управляющий таким устройством сбивает пешехода, причиняя вред его здоровью, приходится подавать иск в гражданский суд в рамках Гражданского кодекса.

Минтранс России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения. Изменения должны определить статус райдеров — людей, передвигающихся на электрических самокатах, гироскутерах и моноколесах.

О грядущих изменениях рассказал Дмитрий Митрошин, руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в эфире радио «Коммерсантъ FM». Митрошин объяснил, что для вышеперечисленных видов транспорта планируется ввести новый термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

Помимо электросамокатов, моноколес и гироскутеров, изменения коснутся сигвеев, скейтов, обычных самокатов и роликовых коньков. Новые пункты ПДД призваны указать место для передвижения на этих устройствах (велосипедные дорожки). Если таких мест нет, то им будет разрешено передвигаться по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч. Тут становится непонятно, каким образом человек поймет, с какой скоростью он двигается, если на множестве таких устройств нет спидометров. Что касается наказаний за нарушение райдерами ПДД, то о них в настоящее время ничего не известно.

С высокой долей вероятности, проект поправок к ПДД будет опубликован на ресурсе regulation.gov.ru для общественного обсуждения.