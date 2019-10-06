«Рентгеноэлектрокардиографический», «частнопредпринимательский», и «субстанционализирующимися». Турки назвали сложные слова из русского языка
Турецкий ресурс Medya Günlüğü предложил читателям изучить сложные русские слова
Не секрет, что множество турецких граждан учат русский язык. Базовые знания иностранных языков, как правило, это русский, английский и немецкий, необходимы туркам для упрощения получения работы в туристическом бизнесе.
Турецкое издание Medya Gunlugu предложило своим читателям, изучающим русский язык ознакомиться со сложными словами из русского языка, состоящими из 19 и более букв. Первые три места по уровню сложности, согласно мнению авторов материала, заняли слова «рентгеноэлектрокардиографический», «частнопредпринимательский», и «субстанционализирующимися». Помимо этих слов, издание обратило внимание на слова «достопримечательность» (часто используется туристами), «человеконенавистничество» и «высокопревосходительство». Также трудности в произношении вызвало сложное прилагательное «сельскохозяйственно-машиностроительный».
Ранее стало известно, что на популяризацию русского языка за пределами страны государство выделит около 7,4 миллиарда в период с 2019 по 2025 годы.
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