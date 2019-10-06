«Рентгеноэлектрокардиографический», «частнопредпринимательский», и «субстанционализирующимися». Турки назвали сложные слова из русского языка

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Турецкий ресурс Medya Günlüğü предложил читателям изучить сложные русские слова

Не секрет, что множество турецких граждан учат русский язык. Базовые знания иностранных языков, как правило, это русский, английский и немецкий, необходимы туркам для упрощения получения работы в туристическом бизнесе.

Турецкое издание Medya Gunlugu предложило своим читателям, изучающим русский язык ознакомиться со сложными словами из русского языка, состоящими из 19 и более букв. Первые три места по уровню сложности, согласно мнению авторов материала, заняли слова «рентгеноэлектрокардиографический», «частнопредпринимательский», и «субстанционализирующимися». Помимо этих слов, издание обратило внимание на слова «достопримечательность» (часто используется туристами), «человеконенавистничество» и «высокопревосходительство». Также трудности в произношении вызвало сложное прилагательное «сельскохозяйственно-машиностроительный».

Ранее стало известно, что на популяризацию русского языка за пределами страны государство выделит около 7,4 миллиарда в период с 2019 по 2025 годы.

Курорты и туризм Международные отношения Турция

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