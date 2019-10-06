Туристический автобус в Нижегородской области попал в ДТП
Сообщается о 20-ти пострадавших в результате аварии с туристическим автобусом. Погибших нет
На трассе в Гагинском районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Согласно предварительной информации от ГУ МЧС региона, водитель не справился с управлением транспортным средством близ села Паново-Осаново. В автобусе находилось 29 человек, включая двух водителей. Погибших в результате ДТП нет, но 20 человек пришлось госпитализировать.
Семеро были доставлены в местную Гагинскую больницу, семеро — в районную Починсковскую больницу, а шесть пассажиров — в районную Большеболдинскую больницу. Остальные пассажиры доставлены в местную гостиницу. В автобусе передвигались туристы из Саратова.
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