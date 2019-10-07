В Краснодаре раньше срока сдали литер в микрорайоне «Губернский»

За три года в микрорайоне «Губернский» компания «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию 14 домов, два детских сада и одну из самых больших в городе школ — на 1 тыс. 550 мест, сообщили в пресс-службе ЮСИ.

5 октября торжественно открыли литер 30, который достроили раньше намеченного срока. Ключи от новых квартир получили 474 семьи. Для новоселов устроили праздник с угощением и интерактивами — аттракционами, батутом, аниматорами, фуршетом и театром для детей.

«Наша задача — развивать принципы добрососедства среди жильцов, чтобы все могли общаться и проводить свое свободное время увлекательно на территории жилого комплекса. Для этого мы стараемся создать все необходимые комфортные условия в “Губернском”», — сказал главный инженер ГК «ЮгСтройИнвест» Виталий Иванов.

На территории «Губернского» устроили более 3 га зеленых зон, в шаговой доступности — спортивные площадки, тренажеры, теннисные корты и зона барбекю. В местах отдыха можно подключиться к Wi-Fi. В пресс-службе ЮСИ отметили, что в «Губернском» обустроили первую в Прикубанском округе площадку для выгула собак.