В Краснодаре раньше срока сдали литер в микрорайоне «Губернский»
В Краснодаре 5 октября сдали в эксплуатацию литер в жилом комплексе «Губернский»
За три года в микрорайоне «Губернский» компания «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию 14 домов, два детских сада и одну из самых больших в городе школ — на 1 тыс. 550 мест, сообщили в пресс-службе ЮСИ.
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5 октября торжественно открыли литер 30, который достроили раньше намеченного срока. Ключи от новых квартир получили 474 семьи. Для новоселов устроили праздник с угощением и интерактивами — аттракционами, батутом, аниматорами, фуршетом и театром для детей.
«Наша задача — развивать принципы добрососедства среди жильцов, чтобы все могли общаться и проводить свое свободное время увлекательно на территории жилого комплекса. Для этого мы стараемся создать все необходимые комфортные условия в “Губернском”», — сказал главный инженер ГК «ЮгСтройИнвест» Виталий Иванов.
На территории «Губернского» устроили более 3 га зеленых зон, в шаговой доступности — спортивные площадки, тренажеры, теннисные корты и зона барбекю. В местах отдыха можно подключиться к Wi-Fi. В пресс-службе ЮСИ отметили, что в «Губернском» обустроили первую в Прикубанском округе площадку для выгула собак.
«ЮгСтройИнвест» входит в число крупнейших застройщиков России и вносит вклад в социально-экономическое развитие юга страны. Группа компаний занимает третье место в России по объему ввода жилья в эксплуатацию, отмечена региональными и федеральными наградами. ЮСИ работает в новой системе с эскроу-счетами, что позволяет сохранить средства дольщиков.
За 16 лет ЮСИ возвела более 3,4 млн кв. метров жилья для 150 тыс. семей, 15 социальных объектов.
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