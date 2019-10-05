В камере хранения торгового центра на Кубани нашли запертым мальчика
В Горячем Ключе в октябре шестилетний ребенок оказался взаперти в камере хранения для вещей
Инцидент произошел в торговом центре «Пятая Авеню». 4 октября в сети появилось видео, на котором сотрудницы магазина вызволяют из ящика камеры хранения мальчика. Женщины пытались отпереть замок, но безрезультатно. Тогда один из посетителей торгового центра отломал дверь. Через несколько секунд мальчик выбрался из камеры. Сколько времени он провел взаперти, неизвестно.
В МВД провели проверку информации из видеозаписи и выяснили, как мальчик оказался запертым в камере хранения.
«Через камеры видеонаблюдения было установлено, что шестилетний ребенок сам залез в одну из камер и закрылся», — сообщили 5 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
Юга.ру ранее рассказывали о похожем случае. В январе в Туапсинском районе трехлетняя девочка заперлась в квартире. Спасателям пришлось взломать дверь, чтобы вызволить ее.
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