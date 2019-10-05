В центре Краснодара Porsche Cayenne сбил пешехода и врезался в здание

В Краснодаре на улице Красной вечером 4 октября произошла автомобильная авария

ДТП случилось в 18:00 на углу Красной и Пашковской. По предварительным данным, неустановленная машина ехала по Красной в сторону Длинной и, поворачивая налево на Пашковскую выехала на встречку и врезалась в автомобиль Porsche Cayenne. После столкновения кроссовер заехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в стену здания. Виновник аварии скрылся.

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С места аварии скорая увезла пострадавшего пешехода — 46-летнюю женщину. Также за помощью медиков обратился 31-летний водитель иномарки — он получил ушибы, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару. По факту ДТП проводится административное расследование.