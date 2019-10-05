В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за ливней с градом

Краснодарский край

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Жителей Сочи предупредили об ухудшении погоды с 6 октября

На курорте 6 октября и ночью 7 октября прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра усилятся до 17 м/с. 

На реках ожидается резкий подъем уровня воды, местами — до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей.

Кроме того, на участке Магри — Веселое возникнет риск формирования смерчей над морем.
Все оперативные службы Сочи перешли на усиленный режим работы. Посты наблюдения будут мониторить ситуацию на реках, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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Жителей и гостей курорта призвали принять меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от отдыха возле водоемов, не оставлять машины под деревьями, бильярдами и слабо закрепленными конструкциями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 8 (861) 268-64-40 или 112.

Как писали Юга,ру, к концу выходных в Краснодарском крае синоптики прогнозировали ухудшение погоды — похолодание и дожди.

Безопасность Погода Сочи

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