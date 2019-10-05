Краснодарский Центр экспериментальных искусств «Люди-Игры» переезжает

Краснодарский край

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Еще одно культурное заведение Краснодара переезжает из центра города

Центр экспериментальных искусств «Люди-Игры», который в этом году отмечает свое десятилетие, ранее располагался в здании на улице Горького, 104. 5 октября состоится торжественное открытие пространства центра по новому адресу — на Вишняковой, 2.

В рамках мероприятия пройдут бесплатные творческие мастер-классы, лекции, перфомансы, спектакли, а также праздничная вечеринка. Полное расписание мероприятий можно посмотреть в соцсетях центра.

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Порталу Юга.ру в центре рассказали, что переезд связан с возросшей практически вдвое арендной платой, кроме того, владелец здания выставил его на продажу и размещавшимся в нем организациям пришлось покинуть помещение.

На Горького, 104 располагался также и театр «Люди-Игры», поиски нового пространства под него еще продолжаются, так как на Вишняковой для театра места мало. Труппа театра состоит в основном из выпускников центра, который специализируется на творческих курсах, мастер-классах, тренингах, обучающих программах и т. п.

Как писали Юга.ру, также из-за повышения арендной платы из центра Краснодара переехали Центр современного искусства «Типография» и Один театр. «Типография» покинула помещение на улице Буденного и теперь занимает помещение на Зиповской, 5, корпус 33. Один театр покинул здание на улице Рашпилевской и переехал в район бизнес-центра «Кавказ».

Искусство Краснодар Театры

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Краснодарский Центр экспериментальных искусств «Люди-Игры» переезжает

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