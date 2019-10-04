В Сочи из-за теплой погоды второй раз зацвели каштаны

Краснодарский край

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В центре Сочи из-за необычно теплого октября во второй раз зацвели каштаны

Белые свечи выбросили деревья на набережной реки Сочи. Как правило, каштаны цветут на курорте один раз в год — в мае. Местные фенологи объясняют это редкое явление необычно теплой погодой. 

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По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, температура воздуха в Сочи 4 октября составила 24-29 °С. Теплая погода в регионе сохранится и 5 октября, а в концу выходных ожидается похолодание.

Как сообщали Юга.ру, подобное явление уже наблюдалось в Сочи в октябре 2016 года — на курорте из-за аномально теплой погоды тоже повторно зацвели каштаны. 

Погода Сочи

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