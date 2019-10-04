В Адыгее сотрудники склада похитили партию сигарет на полмиллиона рублей на служебной машине
В Адыгейске полицейские раскрыли кражу крупной партии табачной продукции с одного из оптовых складов
Преступление было совершено в апреле. По подозрению в краже задержали пятерых работников оптового склада — троих жителей Адыгеи и двух молодых людей из Краснодарского края. Выяснилось, что они тайно вывезли на служебном транспорте с территории склада коробки с табачной продукцией. В дальнейшем они продавали эти сигареты мелкими партиями.
Всего было похищено и сбыто табачных изделий на общую сумму более 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.
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