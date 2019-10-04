В Краснодаре загорелся ресторан «Бумбараш»

Краснодарский край

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В ресторане «Бумбараш» в центре Краснодара 4 октября произошел крупный пожар

Возгорание в ресторане на улице Красной, 143/3 произошло около 17:45. Их здания эвакуировали 50 человек.

«Произошло загорание кровли, в 18:17 огонь был локализован на площади около 150 кв. метров. Горят конструкции кровли, пожарные вскрывают ее и подают стволы на тушение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, никто не пострадал.

UPD: В 18:32 пожар ликвидировали.

Как писали Юга.ру, 2 октября в Краснодаре произошло сразу два пожара на улице 40-летия Победы. Утром там загорелся ресторан «Рис», а днем — супермаркет «Табрис»

Утрои 4 октября торгово-развлекательный центр «Галерея» эвакуировали из-за пожара на фудкорте.

Краснодар Пожары Рестораны

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