В Краснодаре загорелся ресторан «Бумбараш»
В ресторане «Бумбараш» в центре Краснодара 4 октября произошел крупный пожар
Возгорание в ресторане на улице Красной, 143/3 произошло около 17:45. Их здания эвакуировали 50 человек.
«Произошло загорание кровли, в 18:17 огонь был локализован на площади около 150 кв. метров. Горят конструкции кровли, пожарные вскрывают ее и подают стволы на тушение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Причины пожара выясняются. По предварительным данным, никто не пострадал.
UPD: В 18:32 пожар ликвидировали.
Как писали Юга.ру, 2 октября в Краснодаре произошло сразу два пожара на улице 40-летия Победы. Утром там загорелся ресторан «Рис», а днем — супермаркет «Табрис».
Утрои 4 октября торгово-развлекательный центр «Галерея» эвакуировали из-за пожара на фудкорте.
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