В Армавире двух налоговиков отправили в колонию строгого режима за взятку в 48 тыс. рублей

В марте 2018 года два специалиста межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю проводили проверку в Армавире и узнали, что местный житель занимался предпринимательством без госрегистрации. Налоговики предложили бизнесмену передавать им по 5 тыс. рублей в месяц, чтобы не привлекать к административной ответственности. Мужчина согласился и в период с марта по октябрь отдал им 48 тыс. рублей. Вместе с тем он рассказал о происходящем полиции.

В октябре злоумышленников задержали. На них завели уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

В сентябре 2019 года Армавирский городской суд вынес приговор бывшим налоговикам. Одному из них дали семь лет колонии строгого режима, другому — семь лет и шесть месяцев. Кроме того, они получили штрафы 336 тыс. рублей и 448 тыс. рублей соответственно, сообщили 3 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Юга.ру писали о других случаях, когда госслужащих привлекали к ответственности за коррупцию. В сентябре двух краснодарских сотрудников ДПС уличили в получении взятки в размере 100 тыс. рублей. В августе в Анапе задержали двух сотрудников отдела по борьбе с коррупцией за взятку от торговца контрафактным алкоголем — начальник отдела и его коллега получили 1 млн рублей.