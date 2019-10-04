Из ТРЦ «Галерея Краснодар» из-за пожара эвакуировали 800 человек

В Краснодаре утром 4 октября произошло возгорание в торгово-развлекательном центре «Галерея»

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:01, сразу после открытия торгового центра.

На место прибыли 12 машин и 42 спасателя. Выяснилось, что пожар произошел в одном из заведений общепита. Огонь распространился на площади 1 кв. метр, его потушили до приезда пожарных.

Из здания эвакуировали 800 человек. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 2 октября в Краснодаре произошло сразу два пожара на улице 40-летия Победы. Утром там загорелся ресторан «Рис», а днем — супермаркет «Табрис».