Из ТРЦ «Галерея Краснодар» из-за пожара эвакуировали 800 человек
В Краснодаре утром 4 октября произошло возгорание в торгово-развлекательном центре «Галерея»
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:01, сразу после открытия торгового центра.
На место прибыли 12 машин и 42 спасателя. Выяснилось, что пожар произошел в одном из заведений общепита. Огонь распространился на площади 1 кв. метр, его потушили до приезда пожарных.
Из здания эвакуировали 800 человек. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, 2 октября в Краснодаре произошло сразу два пожара на улице 40-летия Победы. Утром там загорелся ресторан «Рис», а днем — супермаркет «Табрис».
Читайте также
Зачем в Краснодаре открылись «неПросто мастерские» и как они работают
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.