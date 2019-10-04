В Краснодаре временно ограничат движение на улице Захарова

Краснодарский край

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В Краснодаре с 4 октября временно ограничат движение по улице Захарова

Движение ограничат с 4 по 6 октября по улице Захарова в сторону Постовой — напротив краевого перинатального центра. Это связано с работами АО «Краснодаргоргаз», которые будут идти на участке от дома № 63 до дома № 65 по улице Захарова.

За три дня специалисты планируют отремонтировать газопровод, поэтому движение по проезжей части ограничат. Так как дорога однополосная, объезд организуют через полосу для парковки, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. На участке также установят дорожные знаки, которые помогут водителям ориентироваться.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ночью 3 октября завершили ремонт дороги на одной половине Суворовского путепровода, однако другую закрыли для проезда.

Автомобили Газ Дороги Краснодар

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