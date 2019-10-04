В Краснодаре временно ограничат движение на улице Захарова

Движение ограничат с 4 по 6 октября по улице Захарова в сторону Постовой — напротив краевого перинатального центра. Это связано с работами АО «Краснодаргоргаз», которые будут идти на участке от дома № 63 до дома № 65 по улице Захарова.

За три дня специалисты планируют отремонтировать газопровод, поэтому движение по проезжей части ограничат. Так как дорога однополосная, объезд организуют через полосу для парковки, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. На участке также установят дорожные знаки, которые помогут водителям ориентироваться.