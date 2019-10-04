Водитель грузовика, переехавший патрульный автомобиль на Кубани, получил семь лет колонии за погибших полицейских

Краснодарский край

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Виновнику ДТП в Павловском районе, из-за которого погибли двое полицейских, вынесли и ужесточили приговор

Авария произошла 26 апреля в районе станицы Старолеушковской. Фура врезалась в патрульную машину, сопровождавшую спецтранспорт и двигавшуюся в попутном направлении.

В результате ДТП погибли двое сотрудников полиции. Следствие установило, что водитель грузовика в момент ДТП был пьян.

Виновника аварии обвиняли по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее Павловский районный суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Обвинение посчитало приговор необоснованно мягким и обжаловало его в Краснодарском краевом суде. Апелляционная инстанция исключила из смягчающих обстоятельств раскаяние осужденного. В результате приговор был ужесточен до семи лет колонии, передает «Интерфакс».

ДТП Павловский район Полиция Суд

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