В Дагестане мужчина вонзил кинжал в сердце стоматолога, который отказался лечить его

Дагестан

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В Дербенте 2 октября мужчина кинжалом убил стоматолога за отказ помочь ему в нерабочее время

Накануне ранним утром 39-летний местный житель пришел домой к 35-летнему стоматологу и пожаловался на зубную боль. Родственники медика предложили обратиться в кабинет доктора к 8:00, однако мужчина заявил, что не в силах терпеть боль. Когда стоматолог вышел во двор своего дома, злоумышленник ударил его кинжалом в сердце. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Следователи задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о заключении мужчины под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

Как писали Юга.ру, в прошлом году в Нальчике хирург зашил мужчине язык, разорванный костью из шашлыка. В 2015 году краснодарские врачи пришили фрезеровщику отрезанную кисть руки.

Медицина Следственный комитет Убийство

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