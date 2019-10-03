На музыкальном фестивале «Первая Афиша» в Каневской выступили более 300 детей
В районной школе искусств станицы Каневской 1 октября при поддержке ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел фестиваль детско-юношеского творчества «Первая Афиша»
Фестиваль организовали Краснодарское региональное отделение благотворительного «Российского детского фонда» и администрация Каневского района. Конкурс приурочен к Году театра в России.
Фестиваль собрал около 300 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Среди участников конкурса — вокальные ансамбли, танцевальные группы, школьники и дети сотрудников ООО «Газпром добыча Краснодар» — лауреаты фестиваля самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел» ПАО «Газпром».
Конкурс включал пять номинаций: народное пение (соло, дуэт, ансамбль), эстрадное пение (соло, дуэт, ансамбль), народный танец, классический танец и детский танец в четырех возрастных категориях. В жюри вошли заслуженные деятели искусств России и Кубани. Жюри возглавил композитор, заслуженный деятель искусств РФ Виталий Кеворков.
«"Газпром добыча Краснодар" регулярно проводит творческие и спортивные мероприятия, в том числе — среди детей. Но фестиваль совместно с Российским детским фондом мы организуем впервые. Для нас большая честь выступать партнером "Первой афиши", помогать развитию юных талантов. Уверен, этот конкурс станет большим событием для выступающих сегодня детей, позволит им ярко заявить о себе», — сказал заместитель гендиректора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром добыча Краснодар» Олег Матвиенко.
Лауреаты фестиваля получили медали, дипломы и ценные призы. Члены жюри провели мастер-класс для детей.
Кроме того, «Газпром добыча Краснодар» и «Российский детский фонд» подарили Каневской школе искусств сертификат на музыкальное и сценическое оборудование.
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