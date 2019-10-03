На музыкальном фестивале «Первая Афиша» в Каневской выступили более 300 детей

В районной школе искусств станицы Каневской 1 октября при поддержке ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел фестиваль детско-юношеского творчества «Первая Афиша»

Фестиваль организовали Краснодарское региональное отделение благотворительного «Российского детского фонда» и администрация Каневского района. Конкурс приурочен к Году театра в России.

Фестиваль собрал около 300 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Среди участников конкурса — вокальные ансамбли, танцевальные группы, школьники и дети сотрудников ООО «Газпром добыча Краснодар» — лауреаты фестиваля самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел» ПАО «Газпром».

Конкурс включал пять номинаций: народное пение (соло, дуэт, ансамбль), эстрадное пение (соло, дуэт, ансамбль), народный танец, классический танец и детский танец в четырех возрастных категориях. В жюри вошли заслуженные деятели искусств России и Кубани. Жюри возглавил композитор, заслуженный деятель искусств РФ Виталий Кеворков.