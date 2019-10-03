Пользователей сервиса «Путешествия» от Tele2 стало в два раза больше

Сервис «Путешествия» от Tele2 помогает найти лучшие цены на туры, отели и авиабилеты. Поисковик, который работает по принципу агрегатора, сравнивает цены множества источников с учетом акций и спецпредложений. Путешественники могут без комиссии приобрести авиабилеты и туры, забронировать отель, а также оформить страховку для выезда за границу.

В июне-августе 2019 года 78% пользователей онлайн-платформы путешествовали по России, а количество клиентов сервиса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло вдвое. «Путешествия» доступны не только клиентам Tele2, однако кешбэк за покупки получают только абоненты оператора: 1% от стоимости авиабилетов и до 4% от стоимости отелей и туров возвращаются на счет мобильного телефона.