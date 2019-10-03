Пользователей сервиса «Путешествия» от Tele2 стало в два раза больше

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги работы сервиса «Путешествия» за летний период

Сервис «Путешествия» от Tele2 помогает найти лучшие цены на туры, отели и авиабилеты. Поисковик, который работает по принципу агрегатора, сравнивает цены множества источников с учетом акций и спецпредложений. Путешественники могут без комиссии приобрести авиабилеты и туры, забронировать отель, а также оформить страховку для выезда за границу.

В июне-августе 2019 года 78% пользователей онлайн-платформы путешествовали по России, а количество клиентов сервиса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло вдвое. «Путешествия» доступны не только клиентам Tele2, однако кешбэк за покупки получают только абоненты оператора: 1% от стоимости авиабилетов и до 4% от стоимости отелей и туров возвращаются на счет мобильного телефона. 

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Самый большой кешбэк за лето 2019 года заработал клиент Tele2 из Санкт-Петербурга: за покупку билетов в отпуск он получил более 3,5 тыс. рублей.

Чаще всего абоненты путешествовали в Краснодарский край. Пользователи сервиса из Москвы предпочитали Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Для отдыха с маленькими детьми пользователи сервиса чаще всего выбирали западное и восточное побережье Крыма (Евпатория, Черноморское, Феодосия, Коктебель, Судак), Краснодарский край (Анапа и Витязево), а также курорты на Азовском море (Ейск и Голубицкая). Средний чек на бронирование отеля составил около 25 тыс. рублей.

Наиболее популярными заграничными направлениями путешествий у пользователей сервиса «Путешествия» стали Самарканд, Тель-Авив, Ларнака и Афины, сообщили 2 октября в пресс-службе Tele2.

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