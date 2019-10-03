СК займется делом об избиении женщиной сына с синдромом Дауна
Следственный комитет проведет проверку после избиения матерью своего девятилетнего сына
В полицию по Белореченскому району 27 сентября обратилась местная жительница, которая пожаловалась на свою соседку, ударившую несовершеннолетнего сына. Также в полицию об этом же сообщили из местной больницы. В МВД зарегистрировали материал, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Во время проверки установили, что в поселке Южном около 16:00 47‑летняя женщина кинула на землю своего девятилетнего сына, который получил травмы.
Мать мальчика привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мальчик находится в больнице с отцом. Полицейские подготовили материалы на постановку женщины на учет в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белореченскому району, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Утром 3 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что у ребенка ограниченные возможности здоровья. Предположительно, женщина неоднократно его била. Из-за общественного резонанса следствие попросило изъять материалы проверки из полиции и передать их в следственный комитет.
Как писали Юга.ру, в феврале появилась информация, что жительница Красноармейского района Кубани держала свою четырехлетнюю дочь-инвалида в деревянной будке.
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