СК займется делом об избиении женщиной сына с синдромом Дауна

В полицию по Белореченскому району 27 сентября обратилась местная жительница, которая пожаловалась на свою соседку, ударившую несовершеннолетнего сына. Также в полицию об этом же сообщили из местной больницы. В МВД зарегистрировали материал, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Во время проверки установили, что в поселке Южном около 16:00 47‑летняя женщина кинула на землю своего девятилетнего сына, который получил травмы.

Мать мальчика привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мальчик находится в больнице с отцом. Полицейские подготовили материалы на постановку женщины на учет в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белореченскому району, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Утром 3 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что у ребенка ограниченные возможности здоровья. Предположительно, женщина неоднократно его била. Из-за общественного резонанса следствие попросило изъять материалы проверки из полиции и передать их в следственный комитет.