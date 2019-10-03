В Краснодаре открыли для движения одну половину Суворовского моста, а другую закрыли

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 3 октября завершили ремонт дороги на одной половине Суворовского путепровода

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Капитальный ремонт Суворовского путепровода начался 15 июня. Сначала специалисты закрыли одну половину дороги, а движение транспорта организовали по второй — по одной полосе в каждую сторону. Рабочие планировали усилить несущие конструкции, заменить тротуары и бордюры, уложить новый асфальт.

В ночь на 3 октября возобновили движение по обновленному участку Суворовского моста от улицы Станкостроительной к переулку Тракторному. Однако на ремонт закрыли другую половину путепровода — на выезд из города. Движение транспорта также организовали по двум отремонтированным полосам, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писали Юга.ру, ремонт Суворовского путепровода завершат в 2020 году. Специалисты будут работать преимущественно ночью.

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