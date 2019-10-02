В Краснодаре открывают для движения отремонтированную половину Суворовского моста

На Суворовском путепроводе Краснодара отремонтировали половину дорожного полотна, в ночь на 3 октября ее откроют для движения

Движение откроют на участке от улицы Станкостроительной к переулку Тракторному. В то же время на ремонт закроют другую половину путепровода — на выезд из города.

С 3 часов утра 3 октября движение будет организовано по двум отремонтированным полосам.

Ремонт Суворовского путепровода стартовал всередине июня. Там ремонтируют бетонные поверхности путепровода, меняют резиновые опорные части балок, укрепляют несущие конструкции, укладывают новый асфальт, меняют тротуары и т. д.

Для этого участка разработали временную схему движения. Съезд с путепровода на улицу Ставропольскую при движении из города будет закрыт до завершения работ на обеих частях проезжей части.