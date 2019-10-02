В Краснодаре открывают для движения отремонтированную половину Суворовского моста
На Суворовском путепроводе Краснодара отремонтировали половину дорожного полотна, в ночь на 3 октября ее откроют для движения
Движение откроют на участке от улицы Станкостроительной к переулку Тракторному. В то же время на ремонт закроют другую половину путепровода — на выезд из города.
С 3 часов утра 3 октября движение будет организовано по двум отремонтированным полосам.
Ремонт Суворовского путепровода стартовал всередине июня. Там ремонтируют бетонные поверхности путепровода, меняют резиновые опорные части балок, укрепляют несущие конструкции, укладывают новый асфальт, меняют тротуары и т. д.
Для этого участка разработали временную схему движения. Съезд с путепровода на улицу Ставропольскую при движении из города будет закрыт до завершения работ на обеих частях проезжей части.
Временная схема движения
Мэр Краснодара Евгений Первышов напомнил, что Суворовский — уже четвертый путепровод в Краснодаре, который капитально ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».
«Объем работ достаточно серьезный, но у нас уже есть опыт такого масштабного ремонта. Ранее мы успешно завершили ремонт Садового и Офицерского путепроводов. Тоже были ограничения, сложности. Но результат того стоит. Здесь работает опытная подрядная организация, которая выполняла ремонт на других путепроводах. И это заметно — за 4 месяца работы по ремонту мостового полотна уже завершили на половине путепровода», — сказал Первышов
Завершить ремонт должны в 2020 году, но при благоприятных погодных условиях это может произойти раньше срока.
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