Часть Тихорецка осталась без воды из-за аварии

Как писали Юга.ру, в 2016 году в Тихорецком районе вышел из строя глубинный насос, из-за чего без воды остались более 600 тыс. человек.

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