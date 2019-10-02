Часть Тихорецка осталась без воды из-за аварии

Краснодарский край

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В одном из микрорайонов Тихорецка 2 октября отключили водоснабжение

Днем на улице Меньшикова произошла авария на водоводе. Из-за порыва трубы воду отключили жителям микрорайона № 5. Водоканал проводит работы по восстановлению подачи воды, сообщила пресс-служба администрации Тихорецка.

Как писали Юга.ру, в 2016 году в Тихорецком районе вышел из строя глубинный насос, из-за чего без воды остались более 600 тыс. человек.

Аварии Водоснабжение Тихорецкий район

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