В Сочи рухнуло перекрытие строящегося дома ЧП произошло во понедельник днем, 30 сентября, в селе Молдовке Адлерского района. Видео с места происшествия сняли очевидцы. По кадрам видно, что строение масштабное. Фундамент более 100 квадратных метров. Возведены монолитные опоры, однако перекрытие первого этажа прогнулось под весом собственной тяжести и обвалилось. ⠀ «Хорошо, что конструкция рухнула сейчас, а не в момент сдачи объекта в эксплуатацию.» — прокомментировали жители района. ⠀ О пострадавших не известно. Обстоятельства выясняются.