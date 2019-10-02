В Сочи рухнуло перекрытие строящегося дома
В селе Молдовка Адлерского района 30 сентября не выдержало и рухнуло перекрытие первого этажа строящегося дома
По словам очевидцев, фундамент строения — более 100 кв. метров. Здание обрушилось прямо во время строительных работ. В мэрии города сообщили, что во время ЧП никто не пострадал.
«Земля частная, на ней физлицо строит хозяйственную постройку. Во время заливки бетона не выдержала опалубка, рухнуло перекрытие первого этажа. Это произошло в понедельник, завал ликвидирован в этот же день. Люди и объекты инфраструктуры не пострадали», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии.
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В Сочи рухнуло перекрытие строящегося дома ЧП произошло во понедельник днем, 30 сентября, в селе Молдовке Адлерского района. Видео с места происшествия сняли очевидцы. По кадрам видно, что строение масштабное. Фундамент более 100 квадратных метров. Возведены монолитные опоры, однако перекрытие первого этажа прогнулось под весом собственной тяжести и обвалилось. ⠀ «Хорошо, что конструкция рухнула сейчас, а не в момент сдачи объекта в эксплуатацию.» — прокомментировали жители района. ⠀ О пострадавших не известно. Обстоятельства выясняются. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chp_sochi #ЧПСочи
Как сообщали Юга.ру, в марте 2013 года из-за вывала грунта при проходке тоннеля в Сочи провалился частный дом.
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