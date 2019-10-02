В Сочи рухнуло перекрытие строящегося дома

По словам очевидцев, фундамент строения — более 100 кв. метров. Здание обрушилось прямо во время строительных работ. В мэрии города сообщили, что во время ЧП никто не пострадал.

«Земля частная, на ней физлицо строит хозяйственную постройку. Во время заливки бетона не выдержала опалубка, рухнуло перекрытие первого этажа. Это произошло в понедельник, завал ликвидирован в этот же день. Люди и объекты инфраструктуры не пострадали», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии.