В Краснодаре внедорожник врезался в машину, перевернулся и разрушил забор

В Краснодаре 2 октября столкнулись два автомобиля, один из них врезался в забор дома

Авария произошла в 9:15 на пересечении улиц Рылеева и Брюсова. Водитель Volkswagen двигался по Рылеева и не уступил дорогу автомобилю Lexus, который ехал по главной дороге. В результате Volkswagen перевернулся на бок и повредил забор частного дома.

В больницу доставили водителей обеих машин и пассажира из Lexus, сообщила порталу Юга.ру пресс-служба ГУ МВД по Краснодару. Сотрудники ДПС проводят административное расследование.