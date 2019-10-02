В Краснодаре внедорожник врезался в машину, перевернулся и разрушил забор
В Краснодаре 2 октября столкнулись два автомобиля, один из них врезался в забор дома
Авария произошла в 9:15 на пересечении улиц Рылеева и Брюсова. Водитель Volkswagen двигался по Рылеева и не уступил дорогу автомобилю Lexus, который ехал по главной дороге. В результате Volkswagen перевернулся на бок и повредил забор частного дома.
В больницу доставили водителей обеих машин и пассажира из Lexus, сообщила порталу Юга.ру пресс-служба ГУ МВД по Краснодару. Сотрудники ДПС проводят административное расследование.
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В Краснодаре за последние несколько месяцев произошло несколько дорожных аварий, в которых переворачивались машины. 11 июля на улице Дзержинского автомобиль перевернулся, столкнувшись с ограждением, после чего водитель сбежал с места происшествия. Через месяц на улице Красных Партизан в массовом ДТП маршрутка опрокинулась на бок. А спустя неделю на кольце улиц Тургенева и Красных Партизан 83-летний водитель врезался в зад внедорожника, от чего тот перевернулся на крышу.
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