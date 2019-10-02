Клиника «Три-З» начала обучать имплантации линз для пациентов с особенностями строения глаз

Федеральная сеть офтальмологических центров «Три-З» в сентябре провела первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз

Центр Care Group создан для внедрения в практическую офтальмологию России передовых методик коррекции зрения: имплантации ФИОЛ для коррекции миопии высокой степени, астигматизма и пресбиопии, а также добавочных линз для достижения максимального рефракционного результата после замены хрусталика.

Курс обучения включает три части: теорию, WetLab и «живую хирургию». Имплантация ФИОЛ для пациентов с тонкой роговицей и высокой степенью близорукости — единственный шанс избавиться от очков с сохранением анатомии глаза. К тому же эту технологию выбирает все больше пациентов для коррекции возрастных (пресбиопических) изменений зрения.

Занятия проводятся на базе референтного центра Care Group, статус которого «Три-З» получила в апреле 2019 года.