Клиника «Три-З» начала обучать имплантации линз для пациентов с особенностями строения глаз
Федеральная сеть офтальмологических центров «Три-З» в сентябре провела первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз
Центр Care Group создан для внедрения в практическую офтальмологию России передовых методик коррекции зрения: имплантации ФИОЛ для коррекции миопии высокой степени, астигматизма и пресбиопии, а также добавочных линз для достижения максимального рефракционного результата после замены хрусталика.
Курс обучения включает три части: теорию, WetLab и «живую хирургию». Имплантация ФИОЛ для пациентов с тонкой роговицей и высокой степенью близорукости — единственный шанс избавиться от очков с сохранением анатомии глаза. К тому же эту технологию выбирает все больше пациентов для коррекции возрастных (пресбиопических) изменений зрения.
Занятия проводятся на базе референтного центра Care Group, статус которого «Три-З» получила в апреле 2019 года.
Решиться на коррекцию зрения после 17 лет в очках и линзах:
Клиники «Три-З» работают с ФИОЛ в 2016 году. В клиниках сети было имплантировано более 250 индивидуально рассчитанных линз, при этом изготовление и поставка в Россию осуществлялись напрямую от их производителя — Care Group. В 2017 и 2018 году «Три-З» стала лидером в РФ по числу имплантаций интраокулярных гибких линз EyePCL и EyePCL Toric, по данным единственного официального поставщика в РФ — ООО «Ком Спан».
Работа в рамках референтного центра позволила освоить эту технологию большинству офтальмохирургов «Три-З». Слушателями первого обучающего курса стали офтальмохирурги Ольга Куликова (Краснодар), Роман Правдюк, Галина Болтян (Ессентуки), Павел Лебедев (Москва). Наставниками выступили Александр Бойко (Краснодар) и Дмитрий Перегудов (Пермь). Под их руководством врачи учились имплантировать ФИОЛ с помощью специальных муляжей. По итогам занятия все слушатели получили соответствующие сертификаты.
Тест на остроту зрения:
«Опыт хирургов "Три-З" по расчету и имплантации ФИОЛ неоспоримо самый большой в России и востребован среди коллег. Первый обучающий курс прошел в формате круглого стола. В рамках второго этапа слушателями курса станут хирурги из других клиник. Так редкая сейчас технология распространится: клиники перестанут отказывать пациентам с особенностями строения глаз, и они тоже получат свой шанс восстановить хорошее зрение», — сказала медицинский директор «Три-З» Инна Злотникова.
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