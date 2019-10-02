В Краснодаре пассажирский поезд сбил подростка

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 2 октября 17-летний парень погиб, попав под поезд

Несчастный случай произошел 2 октября около 10:00 в районе железнодорожного перегона Краснодар-2 — Витаминный. Машинист электропоезда «Ласточка» сообщением Ростов — Новороссийск подал звуковой сигнал и экстренно затормозил. Однако уйти от столкновения не удалось — подросток погиб на месте.

Парень переходил железную дорогу в наушниках и с капюшоном на голове. По предварительным данным, он был студентом одного из краснодарских техникумов, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Краснодару.

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Неделю назад, 23 сентября, на Кубани поезд сбил четырехлетнего мальчика, перебегавшего пути с дедушкой на железнодорожном перегоне Саратовская — Псекупс. Ребенок умер на месте.

Краснодар Поезда смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В ГИБДД рассказали, когда не должны назначать штрафы с камер
В Краснодаре пассажирский поезд сбил подростка
Сочинский дендрарий примет участие в международном обмене семенами редких растений
В Юбилейном микрорайоне Краснодара на неделю отключат горячую воду
В центре Краснодара запретят остановку машин на еще одной улице
В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале