В Краснодаре пассажирский поезд сбил подростка
В Краснодаре 2 октября 17-летний парень погиб, попав под поезд
Несчастный случай произошел 2 октября около 10:00 в районе железнодорожного перегона Краснодар-2 — Витаминный. Машинист электропоезда «Ласточка» сообщением Ростов — Новороссийск подал звуковой сигнал и экстренно затормозил. Однако уйти от столкновения не удалось — подросток погиб на месте.
Парень переходил железную дорогу в наушниках и с капюшоном на голове. По предварительным данным, он был студентом одного из краснодарских техникумов, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Краснодару.
На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.
Неделю назад, 23 сентября, на Кубани поезд сбил четырехлетнего мальчика, перебегавшего пути с дедушкой на железнодорожном перегоне Саратовская — Псекупс. Ребенок умер на месте.
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