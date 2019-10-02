Сочинский дендрарий примет участие в международном обмене семенами редких растений

В сочинском парке «Дендрарий» собрали семенной фонд для международного обмена с ботаническими садами

Обмен семенами ведется по каталогам, в которых указана точная характеристика происхождения всех рассылаемых образцов, всхожесть и чистота материала.

Специалисты собирают и ведут наблюдение за семенами видов, включенных в обмен. Семена перерабатываются и закладываются на хранение: их помещают в герметичные бумажные пакеты, которые упаковывают в контейнеры и помещают на полки хранилища с холодильными установками, а затем рассылаются по заявкам.

При обмене растительным материалом стороны обязуются соблюдать положения Конвенции о биологическом разнообразии и в особенности статью 15 CBD (доступ к генетическим ресурсам), сообщили 2 октября в пресс-службе Сочинского национального парка.

Как писали Юга.ру, осенью в сочинском дендрарии высадят редкие саженцы фиалкового дерева-жакаранды.