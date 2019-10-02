Журнал National Geographic Traveler и «Курорт Красная Поляна» откроют в Москве фотовыставку

Журнал National Geographic Traveler вместе с «Курортом Красная Поляна» 4 октября представит в Москве фотовыставку под открытым небом

Экспозиция «Красная Поляна. Что это для тебя?» будет работать с 4 по 14 октября на Тверском бульваре. В день открытия на выставке выступят издатель журнала «National Geographic Россия» Ирина Ковалевич и коммерческий директор «Курорта Красная Поляна» Яна Перепечаева.

Для выставки отобрали 40 лучших работ фотографов, которые отражают природу Красной Поляны — вековые леса, горные хребты и скалы, альпийские луга. Для всех посетителей в день открытия подготовили угощения от ресторана «Чичико», а также выступление кавер-группы «Жюль Верн».

«Захватывающие дух виды заснеженных склонов завораживают, голубизна неба сменяется звездным куполом, а цветущие луга соседствуют с молчаливым величием седых гор. Глядя на эти фото, можно услышать хруст снега под подошвой лыжных ботинок и шум горных водопадов», — рассказали о выставке в пресс-службе курорта.

Фотовыставка откроется 4 октября в 14:00 и будет работать круглосуточно, вход свободный.