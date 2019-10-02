Брюховецкий район стал первым по урожайности пшеницы в центральной зоне Кубани

Краснодарский край

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По итогам уборки зерновых культур в Краснодарском крае в 2019 году наибольший вклад внес Брюховецкий район

Аграрии Брюховецкого района получили с одного гектара 74,2 центнера озимой пшеницы. Это обеспечило муниципалитету первое место по центральной природно-климатической зоне Краснодарского края, сообщили в пресс-службе района.

В августе в Брюховецком районе началась реконструкция дорог:

Напомним, что в центральную природно-климатическую зону края помимо Брюховецкого района входят Выселковский, Гулькевичский, Динской, Кавказский, Кореновский, Курганинский, Новокубанский, Приморско-Ахтарский, Тбилисский, Тимашевский, Усть-Лабинский районы, а также Армавир, Кропоткин и Краснодар.

В 2019 году на Кубани было собрано 11 млн 117 тыс. тонн зерна, сообщали на сайте администрации края

Брюховецкий район Сельское хозяйство

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