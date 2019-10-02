В центре Краснодара запретят остановку машин на еще одной улице
В Краснодаре на улице Базовской с 25 октября запретят стоянку и остановку транспорта
Дорожные знаки установят по обеим сторонам Базовской на участке от Гоголя до Ленина. Автомобилистам запретят стоянку и остановку на этой улице с 25 октября, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил такое решение тем, что это обеспечит безопасность и исключит стоянку машин на проезжей части, так как они создают препятствия на дороге и могут спровоцировать ДТП.
В Краснодаре с начала года установили запрещающие знаки на многих улицах города. Среди них Горького, Петра Метальникова, Базовская, Зиповская, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, Кубанская и Братская. Также с 25 октября нельзя будет оставить машину на улице Мира, а с 10 октября — в проезде Затонном.
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