В центре Краснодара запретят остановку машин на еще одной улице

В Краснодаре на улице Базовской с 25 октября запретят стоянку и остановку транспорта

Дорожные знаки установят по обеим сторонам Базовской на участке от Гоголя до Ленина. Автомобилистам запретят стоянку и остановку на этой улице с 25 октября, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил такое решение тем, что это обеспечит безопасность и исключит стоянку машин на проезжей части, так как они создают препятствия на дороге и могут спровоцировать ДТП.

В Краснодаре с начала года установили запрещающие знаки на многих улицах города. Среди них Горького, Петра Метальникова, Базовская, Зиповская, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, Кубанская и Братская. Также с 25 октября нельзя будет оставить машину на улице Мира, а с 10 октября — в проезде Затонном.