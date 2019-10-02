В суде больше нельзя представлять интересы сторон без юридического диплома
С 1 октября в России представителями в судах могут быть только люди с юридическим дипломом
Накануне вступили в силу законы, которые приняли в рамках судебной реформы. Теперь в гражданских и арбитражных делах представлять интересы сторон смогут только адвокаты, люди с высшим юридическим образованием или ученой степенью. Однако эти изменения не касаются дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями.
По мнению управляющего партнера юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустама Курмаева, такие изменения могут сформировать адвокатскую монополию и увеличению стоимости услуг защитников. Еще некоторые юристы отметили, что специалисты без высшего юридического образования будут участвовать в делах и изучать их, однако выступать в судах уже не смогут, написали РБК.
При этом есть и противоположные мнения, считающие, что профессиональное представительство ускорит судебный процесс и повысит его эффективность.
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Как сообщали Юга.ру, 1 октября в Сочи начал работу Третий апелляционный суд, а в Краснодаре — Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Суды общей юрисдикции будут действовать в пределах территории соответствующего судебного округа, их деятельность не будет осуществляться в том же субъекте и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции, что обеспечит их независимость и самостоятельность.
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