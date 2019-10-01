Против осужденного экс-главы МУП «Водоканал» Сочи завели новые уголовные дела

По новым нарушениям, выявленным прокуратурой, возбуждены еще два дела по ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В июне Винарского приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении по делу о незаконном подключении дома по улице Белорусской. У предприятия не было технической возможности подключить объект, но директор лично заключил с застройщиком — компанией «Ливадия» — договор о подключении [За незаконную выдачу этой компании разрешения на строительство задерживали также вице-мэра Ивана Бомбергера и главу департамента архитектуры Владимира Малова]. В результате «Водоканал» не получил более 38 млн рублей.

В частности, установлено, что Винарский в сентябре 2018 года заключил экономически необоснованные сделки на оказание юридических услуг и представление интересов водоканала в судебных разбирательствах. При этом он не согласовал это с мэрией, кроме того, у предприятия был юридический отдел. Из-за этого предприятию был нанесен ущерб в сумме более 9 млн рублей.

Также в 2017 году был заключен договор по хранению имущества, который прокуратура назвала кабальным для предприятия. Из-за неисполнения этого договора у водоканала возникла кредиторская задолженность в размере более 55 млн рублей, а меры для ее урегулирования не принимались.

Также выявлены факты заключения бывшим директором предприятия на безвозмездной основе договоров подключения к сетям вопреки установленным обязанностям по реализации инвестиционной программы в сфере развития централизованных сетей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Ущерб предприятию составил около 2 млн рублей.

Винарского заключили под стражу, с ним проводятся следственные действия.