В Кавказском заповеднике из-за похолодания закрыли маршрут к Имеретинским озерам

Краснодарский край

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С 1 октября в Кавказском заповеднике закрыт маршрут №12 на Имеретинские озера

«Туристический сезон завершается. В связи со стабильным понижением среднесуточной температуры и устойчивым формированием снежного покрова, для безопасности туристов маршрут закрыт», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Собственный корреспондент Юга.ру в Сочи поясняет, что средняя температура в горах курортного города сейчас составляет около 3-5 градусов тепла, но ночью может опускаться ниже нуля.

Ранее Юга.ру писали, что в Кавказском заповеднике закрыли часть маршрута, где туристы мыли посуду в озерах и топтали растения.

Заповедники Курорты и туризм Погода Сочи

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